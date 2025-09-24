Il caso degli istituti omnicomprensivi. Tombesi commissario al Convitto

Sabina Tombesi, dirigente del liceo artistico Cantalamessa, "tenuto conto della sua comprovata preparazione professionale e delle consolidate esperienze", è stata nominata dall’Ufficio scolastico regionale commissario straordinario delle scuole annesse al Convitto Leopardi di Macerata. Il fatto è che la straordinarietà rischia di diventare ordinarietà, non si sa per quanto tempo. Vediamo perché. Secondo il piano di dimensionamento scolastico varato dalla Regione, l’Ite Gentili è stato annesso al Convitto, al quale sono anche annesse la primaria e la secondaria di primo grado (medie), che insieme hanno dato vita a un istituto omnicomprensivo. Tombesi è stata nominata "fino all’insediamento del consiglio di istituto nell’ipotesi di intervento normativo".

Dovrebbe cioè, insieme alla dirigente del Convitto, Alessandra Gattari, e al dirigente dei servizi scolastici e amministrativi, assumere le decisioni che spettano all’organo di governo di ogni scuola, cioè il consiglio di istituto. Ma mentre ci sono regole sui componenti di quest’organo negli istituti comprensivi (infanzia, primaria e medie) e negli istituti superiori, per gli omnicomprensivi non esistono. Come stabilire le rappresentanze di genitori e studenti quando si è in presenza di una commistione tra primo e secondo ciclo? Nessuno lo sa, perché questo tipo di accorpamenti non era mai stato fatto prima. Così l’Usr ha nominato il commissario straordinario, il cui incarico (gratuito) vale fino al 31 agosto 2026, ma potrebbe anche andare oltre se, nel frattempo, non saranno stabilite le regole mancanti. Tombesi è stata nominata d’ufficio, visto che in relazione al bando per la manifestazione di interesse ad assumere tale compito "non è pervenuta alcuna candidatura".