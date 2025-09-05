Il caso dei 20mila euro: "Fondi per la festa, il sindaco chiarisca"

"Perché il sindaco si è speso di persona per reperire i soldi per la festa e non è passato per i metodi, più trasparenti, del reperimento fondi? Il Comune dica quali sono gli eventi più costosi". Andrea Perticarari, consigliere comunale del Partito democratico, deposita un’interrogazione per fare chiarezza sulla faccenda che vede la Regione destinare al Comune di Macerata 20mila euro per la festa dei commercianti del centro storico. "A inizio luglio Parcaroli invia al presidente della Regione una lettera con la quale chiede un sostegno dell’iniziativa attraverso il riconoscimento di un contributo o l’inserimento dell’evento in un programma per finanziare parte delle rilevanti spese, superiori a 20mila euro, che il Comune sosterrà insieme all’associazione culturale commercianti centro storico e alla Pro Loco di Macerata – riporta Perticarari . La Regione il primo agosto li accorda come contributo per iniziative di promozione del commercio locale, e chiede che entro fine settembre si depositi la richiesta, una relazione del progetto e un quadro economico delle spese. Viene indicato che il decreto di assegnazione sarebbe stato emesso solo una volta ricevuta la documentazione". Perticarari chiede delucidazioni sui costi previsti e sulla documentazione presentata, oltre che sulla mancanza di una campagna promozionale per l’evento, da svolgersi tra settembre e ottobre. "Perché il sindaco si è speso personalmente per recepire i fondi? Se ci sono precedenti di tal genere li facciano sapere – scrive il consigliere Pd –, e si stili un elenco dei primi dieci eventi per costi sostenuti e contributi concessi che il Comune ha organizzato o a cui ha contribuito nell’ultimo anno, indicando la misura concessa". Contattato dal Carlino sulla questione, il presidente dell’associazione commerciati del centro storico Giuseppe Romano ha preferito non intervenire sulla questione.