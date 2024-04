Il caso dei tavolini: "Giunta bocciata al Tar. Sprecati 10mila euro, ora chiedano scusa"

"L’amministrazione ha buttato 10mila euro di soldi pubblici per un capriccio". Non usano mezzi termini i consiglieri d’opposizione David Miliozzi e Andrea Perticarari per commentare la vicenda dei tavolini all’aperto dell’Hab, dopo che il Tar ha riconosciuto al titolare Paolo Perini la possibilità di avere il proprio dehor su via Gramsci. "È un’assurdità, uno spreco di denaro dei contribuenti, frutto di un’azione che va contro chi investe in centro storico di tasca propria. Il Comune ha attaccato un cittadino, tra l’altro presidente dell’associazione commercianti Macerata – commenta il consigliere di Macerata Insieme Miliozzi –, l’amministrazione deve essere vicina ai cittadini, non combatterli. Una buona politica ascolta le esigenze del rappresentante di un’associazione, non esiste che lo punisca perché non dice ciò che loro vorrebbero dicesse. Una cosa del genere non era mai capitata in città. Fra l’altro l’Hab non è l’unico locale a cui i tavolini sono stati tolti". Il riferimento di Miliozzi è al Cabaret, a cui l’amministrazione ha tolto, per motivi "di decoro", la possibilità di mettere i propri tavolini sul rinnovato vicolo Consalvi. "Mai era stato toccato nella politica maceratese un livello così basso, visto anche che hanno triplicato le proprie indennità", chiosa Miliozzi. "Per una decisione assurda e, come lo stesso Tar riconosce, illegittima, sono stati buttati 10mila euro dei maceratesi. Il sindaco e l’assessore dovrebbero scusarsi. Hab ha esercitato un suo diritto. Questa vicenda è la cartina al tornasole delle gestione del centro storico da parte di quest’amministrazione. Centro storico mai trattato in maniera seria, con l’unica decisione presa, quella di aprirlo alle auto, che lo ha reso invivibile. La Ztl viene attivata solo quando arriva la Rai - commenta il consigliere Pd Andrea Perticarari –, le esigenze dei residenti e dei cittadini del centro non sono mai state affrontate da un’amministrazione che però trova il tempo di affrontare atti che costano 10mila euro alla cittadinanza. Il tutto per una problematica di natura personale". "Come consigliera comunale ho sempre cercato di sostenere i commercianti – dice la consigliera Sabrina De Padova, che era stata eletta con la lista di Parcaroli, ma da tempo in rotta con la maggioranza –. I tavolini d Hab non creavano un ostacolo alla viabilità. In Consiglio ho chiesto alla giunta di evitare di sostenere le spese legali poiché sarebbero ricadute sui contribuenti. Andava cercata una soluzione insieme. Mi chiedo se tutto che è conseguito si sarebbe potuto evitare".