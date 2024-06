Il caso del centro commerciale. La maggioranza prende tempo

"Necessario un confronto interno". È il pensiero unanime della maggioranza sul progetto del nuovo centro commerciale a Piediripa dopo la diffida inviata al Comune dalla società civitanovese Fratelli Simonetti. Questa ha lanciato, tramite legali, un ultimatum: in trenta giorni la vicenda deve essere portata in Consiglio per avere un responso alla richiesta di costruire il centro commerciale. Altrimenti la Fratelli Simonetti chiederà "i danni", ovvero il rimborso dei 350mila euro di oneri e lo stop all’intervento iniziato da un paio di mesi nell’ex chiesa di San Rocco (l’immobile di vicolo Costa era stato donato tempo fa al Comune nell’operazione legata all’investimento su Piediripa). La giunta Parcaroli ora dovrà confrontarsi anche con i capigruppo di maggioranza. Se e quando il caso sarà portato all’attenzione dell’assise comunale sarà votato (o meno) infatti dai consiglieri. Il progetto in un primo momento sarebbe consistito in uno shopping park (tipo Corridomnia) mentre la variante attuale prevedrebbe proprio un centro commerciale (tipo Cuore Adriatico). Il primo era già stato votato sotto la vecchia giunta e la società aveva ottenuto i pareri positivi di Provincia e altri enti per iniziare i lavori. Ma ora servirebbe l’approvazione definitiva della variante. "È necessario un confronto interno – ha detto Alessandro Bini, capogruppo della lista civica di Parcaroli – tra tutte le forze di maggioranza, per approfondire e arrivare alla soluzione migliore. Il tema è delicato". Il collega della Lega Aldo Alessandrini ribadisce che non ci sono pregiudizi: "Dobbiamo valutare tutta la documentazione programmando un incontro di maggioranza". "Servono carte alla mano – afferma Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia –, per avere chiarezza. Sulla Simonetti non vorremmo dividerci, tanti aspetti dovranno essere dibattuti ma credo che il pensiero sarà univoco". L’incontro fra il sindaco Sandro Parcaroli, gli assessori e la giunta dovrebbe essere convocato a breve, all’inizio della prossima settimana. Al centro, un progetto bloccato da oltre vent’anni, che adesso è tornato alla carica con la diffida.