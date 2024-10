Il caso del concorso al Paolo Ricci finisce nelle mani di un avvocato

È in mano all’avvocato del Sindacato dei giornalisti marchigiani, il caso della concorso indetto dal Paolo Ricci Srl di Civitanova per cercare una figura di comunicatore a cui però vengono richieste mansioni che per il Sigim e per l’Ordine dei giornalisti regionale sono tali da configurare la qualifica di giornalista, senza che tra i requisiti per la partecipazione al bando fosse stato inserito quello dell’iscrizione all’Ordine della categoria. Aspetto, questo, che ha fatto partire una diffida firmata dal sindacato e dall’ordine dei giornalisti regionali con l’invito "a ritirare immediatamente il bando in oggetto e ad annullare le prove già rese dai candidati e, contestualmente, ad emanare un nuovo bando che preveda, tra i requisiti richiesti, anche quello dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti". La Pec era anche accompagnata dall’avvertimento che se il Paolo Ricci Srl fosse andato avanti non sarebbero state escluse iniziative legali mirate a garantire il rispetto della attuale normativa relativa all’attività giornalistica, anche l’eventuale ricorso al Tar. Alfredo Perugini, presidente del Paolo Ricci Asp, azienda comunale a cui fa capo la Srl, aveva già annunciato che la mail del sindacato e dell’Ordine dei giornalisti non sarebbe stata tenuta in conto e che il concorso andava avanti, spiegando che "il concorso non è stato fatto per assumere un giornalista, ma qualcuno che si occupi di curare la comunicazione sui social". Il bando prevedeva che la figura da assumere curasse anche i rapporti con la stampa e la predisposizione di comunicati stampa. "La figura delineata è sicuramente quella del giornalista" si sottolineava nella diffida ricevuta da Paolo Ricci Srl. L’ultima prova del concorso, un colloquio, con in gara tre candidati al ruolo rimasti dopo la scrematura avvenuta attraverso i test scritti, si è svolta mercoledì 16 ottobre, il giorno successivo al ricevimento della diffida via Pec. Ad oggi non è stata ancora resa nota la graduatoria ufficiale con il nome del vincitore.