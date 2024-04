Il caso di Claudia Bartolozzi: "Troppi elementi non tornano, adesso cercate l’assassino"

"Cercate l’assassino" è l’invito che Alessandro Caruso Frezza rivolge nel racconto del presunto suicidio di Claudia Bartolozzi. Nell’ottobre del 2009, quando il suo corpo venne trovato carbonizzato all’interno della sua auto in contrada Alberotondo, la tesi accreditata da parte degli inquirenti fu quella che Claudia si fosse uccisa. Ad avvalorarla, un biglietto lasciato in casa, in cui la 33enne si scusava. "Ma sono molti gli elementi di questa storia che lasciano dubbi – ha detto l’avvocato Caruso Frezza nell’incontro moderato da Ercole Rocchetti, giornalista di "Chi l’ha visto", che mandò in onda un servizio sul caso nel 2020 –, in primis la mancanza di un’accurata perizia grafologica sul biglietto, ma anche alcuni fatti di quei giorni". Alla presentazione del volume, pubblicato da Graus edizioni, hanno partecipato anche la giornalista del Carlino Paola Pagnanelli, che seguì il caso, e i genitori di Claudia, che non hanno mai creduto alla tesi del suicidio. "Claudia viveva un situazione sentimentale difficile. Si era separata per sua volontà dal padre delle figlie, all’epoca bambine, ed appena due giorni prima della morte era stata forzatamente mandata in ferie dal suo lavoro di operatrice sanitaria, in seguito a uno spiacevole caso interno all’ospedale. Il biglietto che venne trovato sul tavolo della casa da poco acquistata ha una grafia che probabilmente non corrisponde alla sua. Il libro – ha proseguito Caruso Frezza, che ha seguito il caso dal 2016, due volte archiviato dallo stesso pm – usa nomi di fantasia. Indicano tutti i personaggi coinvolti in questa tragica vicenda". Claudia aveva da poco tempo un nuovo compagno, che viveva in Veneto. Venne esclusa la sua responsabilità in quanto la sua cella telefonica lo individuava al nord solo poche ore prima della morte di Claudia: "Una distanza comunque percorribile in quel lasso di tempo – racconta Caruso Frezza –, così come un’altra ipotesi possibile è quella di un serial killer. Due giorni dopo la morte di Claudia, anche un ragazzo indiano venne trovato carbonizzato in un’auto in quelle campagne. Anche in quel caso si parlò di suicidio". C’è poi la questione delle ferie che Claudia venne costretta a prendere dopo essersi rifiutata di mentire per coprire una storia di infedeltà all’interno del reparto ospedaliero in cui lavorava. "Una vicenda per cui Claudia era scossa, ma non certo turbata tanto da compiere un gesto estremo", racconta l’autore del libro. "Il libro getta delle ombre sul comportamento oscuro di alcuni personaggi pur non puntando mai il dito in maniera esplicita. L’uomo ha dei limiti nella conoscenza della verità, ma non nella sua volontà di cercarla", ha detto l’autore. I genitori di Claudia, Basilio e Giuseppina, hanno preso parte alla presentazione.