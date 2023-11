Il caso Filelfo finisce su ‘Striscia la notizia’. Ora spunta l’ipotesi Ragioneria: "Parcaroli in confusione totale"

Macerata, 6 novembre 2023 – È finita di nuovo su "Striscia la notizia" la vicenda dell’istituto Filelfo di Tolentino. L’inviata Chiara Squaglia, come già fatto nell’aprile 2022, è tornata a parlare con studenti e professori dei licei classico e scientifico, delocalizzati dopo le scosse 2016 nei locali del capannone ex Quadrilatero. E con il presidente della Provincia Sandro Parcaroli che, per l’occasione, ha tirato fuori una novità mai detta prima: "Portare i ragazzi a Ragioneria". Nel servizio, andato in onda sabato sera, è stato ripercorsa la storia: il 5 luglio 2022 la Provincia aveva chiesto al Comune di avere in comodato gratuito parte degli ex licei, in centro storico, per spostarci alcune classi. Erano seguiti progetto e lavori. Il 3 marzo di quest’anno la Provincia stessa ha dichiarato la ripristinata agibilità di una porzione degli ex licei, ma poi il 6 giugno Parcaroli ha detto al Comune che "non c’era più la necessità" di trasferire parte del Filelfo (ovvero le dieci classi del Classico) nella vecchia sede. "Sono sette anni che siamo in questa situazione", dichiara una docente. "Ci troviamo male nei capannoni", aggiungono alcune studentesse, evidenziando rumori, carenza di finestre e il fatto che "in estate fa caldissimo e in inverno freddissimo". "Eppure una soluzione ci sarebbe", dice la Squaglia. "Il Comune ha messo 70mila euro di soldi pubblici, di tutti i cittadini, per la ristrutturazione di una parte degli ex licei – spiega il sindaco Mauro Sclavi – e un benefattore, un privato, ne ha dati 200mila". A Striscia Parcaroli dice che qui il trasferimento non è stato fatto più perché non ci sarebbero gli standard di sicurezza sismica richiesti per le scuole. "Ma c’è l’istituto di Ragioneria – afferma inaspettatamente il presidente –, adeguato sismicamente, dove vorremmo portare i ragazzi".

Questa dichiarazione ha provocato non poche reazioni. Narciso Ricotta, consigliere provinciale Pd: "Nei capannoni dove ora sono collocate le scuole ci sono gli standard di sicurezza sismica richiesti dalla legge per le strutture scolastiche? Ho fatto un accesso agli atti e nella documentazione ricevuta non ce n’è traccia. Parcaroli, in evidente difficoltà, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro dicendo che sta lavorando per portare gli alunni nella sede di Ragioneria, senza dire quando. Se questa ipotesi era praticabile perché non l’ha comunicata prima? L’istituto è piccolo ed è già occupato da ragioneria e coreutico. I ragazzi fanno scuola in un capannone dove c’era una concessionaria di auto e la Provincia paga per l’affitto di tutti i locali utilizzati circa 120.000 euro l’anno, mentre l’ex orfanotrofio, disponibile a titolo gratuito e ristrutturato con 300.000 euro di spesa, rimane vuoto". "Dopo aver sentito l’ennesima paradossale proposta da parte di Parcaroli sono rimasta esterrefatta – afferma l’assessore alla ricostruzione di Tolentino Flavia Giombetti –. Mi sorge il dubbio che il presidente stia facendo un’enorme confusione tra vari Comuni che hanno le stesse problematiche. Le scelte per divergenze politiche non devono in qualsiasi caso ricadere sugli studenti".