Il caso in aula, la nuova preside Gloria Gradassi: "Ho lavorato per ricucire alcune spaccature"

"Sono entrata in servizio il primo settembre 2022 presso il Sant’Agostino e ho trovato di fatto già avviato l’anno scolastico 20222023 con l’introduzione della settimana corta alla secondaria di primo grado. Non entro dunque nel merito dell’iter per l’istituzione della settimana corta né del ricorso presentato da alcuni docenti poiché riferito a fatti che si sono svolti quando io non ero dirigente di questo Istituto scolastico". Questa la premessa della dottoressa Gloria Gradassi (nella foto), attuale dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Sant’Agostino, in merito alla vicenda del ricorso presentato dalle insegnanti riguardo l’introduzione della settimana corta, che ieri è stato accolto dal giudice del lavoro. Ai tempi delle proteste, lo scorso anno, lei non era ancora la dirigente scolastica dell’istituto. "Quello che invece posso dire è che, avendo trovato alcune spaccature – le parole della preside Gradassi –, ho lavorato nel corso di questi mesi per cercare di ricucirle e avviarci al prossimo anno scolastico in un clima più disteso e unito. Abbiamo deliberato in Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto un Ptof con orari ben definiti, per fornire all’utenza opzioni di scelta già consolidate prima dell’apertura delle iscrizioni. Ho avuto modo poi di confrontarmi in modo aperto e costruttivo con i docenti che hanno sollevato dubbi sulla settimana corta – sottolinea Gradassi – cercando di individuare strategie didattiche e organizzative funzionali ad agevolare il percorso scolastico su 5 giorni. Non ho ricevuto lamentele particolari da genitori né da docenti pertanto posso dire che la situazione attuale è positiva".

c. g.