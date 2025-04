Il caso incarichi al Cosmari. Cadono tutte le accuse,. Giampaoli ancora assolto

Appalti frazionati per centinaia di migliaia di euro: cadono le accuse per Giuseppe Giampaoli, direttore del Cosmari, finito sotto processo per abuso di ufficio e turbata libertà nella scelta del contraente. L’inchiesta aveva messo sotto esame una lunga serie di incarichi affidati dalla società di smaltimento rifiuti dal 2017 al 2019 a nove ditte, tutte legate a servizi di necessità tecniche per il Cosmari, come la fornitura di carburante, di riparazioni dei mezzi, di trasporti di rifiuti vari, di rimozione delle macerie del sisma. Sebbene le delibere sulla gestione dei vari servizi ribadissero la necessità di procedere con le gare d’appalto, per maggior trasparenza ed efficienza, secondo l’accusa, Giampaoli avrebbe provveduto con una serie di affidamenti diretti che non avrebbero tenuto conto del principio di rotazione tra le varie ditte. In pratica, sarebbero stati ripetuti incarichi informali da 39.900 euro, sotto alla soglia per cui serve una gara, ma alla fine la somma liquidata sarebbe stata anche di alcune centinaia di migliaia di euro. L’indagine era partita a seguito di una relazione dell’organismo di vigilanza, con la Guardia di finanza che aveva sequestrato documenti nella sede della società, e della vicenda si era interessata anche l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione).

Giampaoli, difeso dagli avvocati Vando Scheggia e Vito Iorio, era finito sotto accusa per abuso d’ufficio e turbata libertà nella scelta del contraente. Ieri in tribunale a Macerata si è chiuso il processo. "Il pm Francesco Carusi – ha spiegato l’avvocato Vando Scheggia – ha preso atto che l’abuso di ufficio è stato abrogato e, dunque, il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha chiesto l’assoluzione per la turbativa d’asta: Giampaoli è stato assolto perché il fatto non sussiste. Sono convinto che non ci fosse nemmeno l’abuso di ufficio". Giampaoli avrebbe agito con questo meccanismo per velocizzare e snellire l’iter di certi interventi necessari. L’Anac, che si era interessata alla vicenda, fece un’indagine amministrativa al termine della quale dispose la chiusura del procedimento, accogliendo le controdeduzioni prodotte dalle parti. L’Anac prese "atto di quanto rappresentato dalla Regione e dal concessionario in merito all’esistenza delle oggettive difficoltà organizzative e di programmazione che hanno interessato la gestione della filiera macerie dovute, in parte, alle proroghe dello stato di emergenza e, in parte, alla complessità dell’assetto organizzativo procedurale previsto per lo smaltimento". Come raccontato ieri dallo stesso Giampaoli sul Carlino, questo era l’ultimo di una lunga serie di processi dai quali è uscito assolto. "Sul direttore storico del Cosmari – ha continuato l’avvocato Scheggia – c’è stata tanta attenzione. Ora Giampaoli potrà godersi la meritata pensione senza macchie sulla sua lunga attività professionale. Ha sempre agito in modo scrupoloso, nel rispetto delle norme e a favore della collettività".