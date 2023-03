Il caso Mattei sbarca in teatro Oggi il convegno

Il caso Mattei conclude al teatro comunale di Treia, oggi nel giorno di San Giuseppe alle 17, il "San Patrizio Festival". "Mattei forever": un percorso dalla lotta partigiana sulle colline di Gaglianvecchio (San Severino) fino al tragico epilogo il 27 ottobre di 60 anni fa nel bosco di Bascape, sarà il tema. Ne parleranno il dottor Otello Lupacchini, già procuratore generale a Catanzaro e titolare di inchieste su terrorismo e mafia; il dottor Cesare Bernabei, già dirigente apicale a Bruxelles; Giuliano Pietroni, dirigente Apve (associazione Pionieri e Veterani Eni), gli ex dipendenti Ivano Tacconi (Agip Mineraria) e Sebastiano Gubinelli (Agip Aviazione) e il giornalista Maurizio Verdenelli, che firma con Lupacchini e Bernabei il libro che sarà presentato a 60 anni da Bascapè. Conducono il focus la giornalista Lucia Mosca e Marco Foglia. È a cura del Comune di Treia e dell’associazione culturale I Polentari d’Italia di Santa Maria in Selva. Nel corso della serata una delle letture sarà dedicata a don Giuseppe Branchesi e al suo contatto con Mattei volto a trovare (e ottenere) lavoro per i giovani treiesi. Un’altra lettura riguarderà uno scritto del premio Oscar Dante Ferretti sulla figura di Mattei.