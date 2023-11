Il caso Porta Montana. Inaugurato venti giorni fa, il sottopasso fa già acqua

Danneggiato, allegato e di nuovo con tracce di infiltrazioni: a meno di un mese dall’inaugurazione, alla prima pioggia il sottopassaggio di porta Montana mostra segni di cedimento. Lo stigmatizza – tra gli altri – il consigliere comunale del Pd Andrea Perticarari, con un post su Facebook a cui ha allegato anche le foto scattate ieri.

"Il 2 novembre – scrive l’esponente dell’opposizione – è stata pubblicata l’ennesima foto ricordo di questa giunta fatta di influencer che, dopo la palestra della scuola IV Novembre, il campo dei Pini e altri mille tagli di nastri con fanfare, fuochi d’artificio ecc, colpiva ancora nel segno inaugurando il sottopasso di porta Montana. Lo ripeto: il 2 novembre. Ieri, dopo venti giorni di siccità, il sottopasso è pieno di acqua e infiltrazioni e l’accesso è un cantiere. Venti giorni, non venti anni". Alcune luci sono state già staccate dai vandali, che hanno gradito i faretti scenografici pensati dall’Accademia di belle arti. "I sottopassi – aggiunge ancora Perticarari – sono posti in cui è facile ci siano graffiti, e in questo di porta Montana sembra ci sia vernice non lavabile. Di fianco c’è una frana. Le infiltrazioni d’acqua poi, che la giunta aveva accusato come responsabili del degrado, e per le quali aveva assicurato di aver trovato la soluzione, sono ancora lì. Dopo la prima pioggia, con il pavimento allagato, si direbbe che i lavori non siano stati fatti proprio a regola d’arte".

L’intervento di sistemazione era stato presentato con grande enfasi: "Restituiamo la bellezza monumentale di un angolo storico della città", aveva detto l’amministrazione, presentando la nuova illuminazione "architetturale" interna ed esterna, e il cartello che indica, appunto, il sottopasso.

Ma già pochi giorni dopo qualche residente aveva criticato le soluzioni adottate, ritenute poco adatte a un passaggio buio e spesso preso di mira dai vandali. Erano apparsi i primi danni (sono stati rotti alcuni punti luce), e ora è tornata anche l’acqua, che ha già compromesso alcune parti della verniciatura, staccandola e macchiandola. L’unica cosa che risulta ancora integra è il cartello "Sottopasso", molto utile per attraversare la strada in sicurezza.