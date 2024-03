Il caso tavolini dei bar in consiglio comunale

Poche parole e poche spiegazioni dalla giunta sulla questione dei tavolini della discordia che si trovavano in via Gramsci e all’interno di vicolo Consalvi. La consigliera Sabrina De Padova (lista Sandro Parcaroli sindaco) aveva chiesto delucidazioni sulle motivazioni per cui l’amministrazione non ha rinnovato le concessioni ai bar Hab e Cabaret, chiedendo che non si facciano "discriminazioni tra commercianti e che tutti, invece, vengano sostenuti in questo momento economicamente difficile". Ma l’assessore Laura Laviano si è limitata a ribadire che la "concessione all’installazione dei tavoli in vicolo Consalvi è stata revocata dopo l’inaugurazione della nuova illuminazione di light design che ha bisogno di adeguata rilevanza, e che ha trasformato il vicolo in un crocevia, un punto di incontro che deve poter essere percorso in maniera adeguata e in sicurezza". Per via Gramsci, invece, la necessità è stata dettata dall’esiguo numero di parcheggi a disposizione dei residenti che, negli ultimi mesi, è diventato ancora più ridotto "a causa anche dei numerosi cantieri avviati". Risposta che non ha soddisfatto la consigliera De Padova che avrebbe voluto maggiore sostegno e disponibilità da parte dell’amministrazione.