"Il casolare vicino all’abbazia di Sant’Urbano diventerà un bikers hotel"

"Per Apiro è stato proficuo e soddisfacente il 2022– ammette il sindaco Ubaldo Scuppa che riversa sul 2023 ulteriori e concrete gratificazioni –. Tante opere sono già in fase di realizzazione, altre vanno a iniziare (piazza di Frontale per 120mila euro, costruzione della scuola elementare pronta per giugno) quindi sono previste numerose inaugurazioni. Intanto con quasi 800mila euro siamo intervenuti sulle strade comunali. Per tutti i lavori, abbiamo ottenuto finanziamenti non gravando sul bilancio municipale". A livello operativo si verifica un’intensa sovrapposizione. "Già inaugurato, il palazzo municipale di Frontale, altri 450mila euro sono previsti per adeguare gli spazi a museo del carbonaro e a punto di degustazione delle affermate tipicità locali, prodotte da norcini agricoltori e dalle sette cantine vinicole che erano tre quando ho cominciato da sindaco". Quali le opere che stanno per iniziare? "Tutte appaltate, ovviamente. Il nostro casolare vicino all’abbazia di Sant’Urbano, da ristrutturare con 1.200.000 euro, diventerà un bikers hotel per cicloturisti, con 28 posti-letto e un’officina per le bici, collegato con altri 600milaeuro a vari percorsi ciclabili del territorio. La pista di pattinaggio, già dotata di un chiosco bar, verrà presto smantellata: con 200mila euro, riposizionata come polivalente e, con 120mila euro, fornita diuno spogliatoio sotterraneo. Partiranno i lavori per la nuova casa di riposo (oltre ai 2.400.000 euro ottenuti, altri 280mila euro sono stati destinati alla fornitura di arredi, adeguati alle esigenze delle persone ospitate) e con 150mila euro quelli da eseguire al Teatro Mestica, per ospitare le sedi di ‘Nati per leggere’ e del festival internazionale del folklore con un museo folk". Apiro quasi rigenerata, insomma. "E sono in cantiere due altre operazioni per formare un unico complesso. Una riguarda, previsti 2 milioni, l’acquisizione del monastero delle Clarisse, rimasto senza suore: all’interno ha oltre 20 celle dotate di servizi. Il Comune acquisirà pure l’ex cinema, una struttura di proprietà della Curia". L’amministrazione-Scuppa è sempre in intensa attività: l’auspicio di tanti è che i due mandati da sindaco possono diventare tre… "Alt, concentriamo l’impegno su quest’anno".

Gianfilippo Centanni