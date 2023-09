"Il castello della Rancia è il fulcro del turismo"

di Lucia Gentili

Il Castello della Rancia si conferma anche per l’estate 2023 la struttura museale più visitata di Tolentino. A seguire, il Miumor (Museo internazionale dell’umorismo nell’arte) in piazza della Libertà, che ha tenuto abbastanza bene. A luglio al castello ci sono stati 460 ingressi, al Miumor 126 e alla mostra "Il volto di una città" di via Parisani 13. Ad agosto invece al castello 950, al Miumor 148 e alla mostra 8. Rispetto al 2022, il maniero ha registrato un calo di turisti: circa il 20% in meno, pur rimanendo il "fulcro del turismo tolentinate", spiega l’associazione Tolentino Arte e Cultura, che gestisce i musei e ha fornito i dati. Tra i visitatori, l’80% è costituito da italiani (in particolare da Umbria, Abruzzo e basso Lazio), mentre il resto prevalentemente da tedeschi, olandesi e inglesi; quest’anno è arrivato anche qualche americano. Sono diminuite le persone provenienti dal Sud Italia, ma sono aumentati gli stranieri. "Il castello è più un museo di ’passaggio’, in una posizione strategica e comoda da raggiungere, si vede bene dalla superstrada (con un’uscita prima e una dopo) – spiega la presidente di Tolentino Arte e Cultura Chiara Marchetti –. Le serate organizzate qui richiamano sempre gente. Fra pochi giorni ospiteremo gli open day con le scuole. Il calo fisiologico (pur avendo registrato in due mesi circa 1.500 presenze) credo sia dovuto a più fattori, come ad esempio la fine dell’emergenza Covid, che ha permesso la ripresa dei viaggi all’estero, o il grande caldo. Spesso, infatti, le persone scelgono i musei al posto del mare quando le temperature si abbassano. Poi credo abbia inciso sugli ingressi anche la chiusura del museo archeologico da maggio, quando inizia la stagione, con le conseguenti disdette delle gite turistiche". L’edificio ospita infatti, oltre all’esposizione permanente della Compagnia della Rancia e al museo del Mesolitico, anche il museo archeologico "Aristide Gentiloni Silverj". Ma quest’ultimo è oggetto di restyling e riaprirà il 14 ottobre. "La flessione comunque è generale, non solo nelle strutture museali e non solo a Tolentino – aggiunge Marchetti –, complice la situazione economica complicata. Gli ingressi al Miumor del 2023 sono in linea con gli anni passati; si tratta di un museo di nicchia, più selettivo, il turista che arriva solitamente è un appassionato del genere". Passa così al centro storico, "un cantiere a cielo aperto", per il post-sisma, che non può garantire ovviamente un’offerta piena. "Come associazione stiamo preparando una serie di proposte – annuncia –. L’amministrazione chiuderà la mostra in via Parisani, non sappiamo quando di preciso ma probabilmente entro settembre. Confidiamo nel fatto che il personale venga reimpiegato, magari come guide per un circuito da studiare tra i cantieri, in una Tolentino meno conosciuta. Un’alternativa, riadattando i percorsi al periodo della ricostruzione. La nostra è una realtà unica, che dà lavoro a 7 dipendenti (4 fissi e 3 intermittenti) e va preservata". Infine un’altra idea, per valorizzare il turismo legato alla manifattura e all’artigianato, in particolare la lavorazione del pellame. "Vorremmo proporre ’la via degli outlet’ – conclude – essendo Tolentino una città prettamente industriale: chi arriva fa shopping, mangia qui, gira. Senza trascurare la parte culturale".