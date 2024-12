Il castello di Montefiore tornerà a splendere

Dopo anni di attesa, il castello di Montefiore è pronto a tornare a splendere. Lo annuncia con grande entusiasmo l’assessore Roberto Bartomeoli confermando che la storica fortezza, risalente al XIII secolo, sarà inaugurata a settembre del prossimo anno. Un traguardo importante reso possibile grazie a un ambizioso progetto di restauro finanziato con i fondi del Pnrr per un totale di 1,86 milioni di euro ottenuti dalla vecchia amministrazione a guida di Antonio Bravi. "La riapertura del castello è una grande conquista per la comunità – sottolinea Bartomeoli –. Stiamo lavorando senza sosta per completare i lavori e rispettare le scadenze, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un luogo simbolo della nostra storia, ma anche un’attrazione turistica di primo piano. Vedere finalmente la torre visitabile fino alla sommità sarà un’emozione unica".

I lavori si concentrano sulla torre, alta quanto quella del borgo di piazza Leopardi, che diventerà interamente accessibile con otto livelli collegati da scale. La parte esterna è già completata mentre all’interno si stanno ultimando soppalchi e scale. "Non è stato facile – sottolinea Bartomeoli –, trattandosi di un bene tutelato dalla Soprintendenza ogni intervento ha richiesto attenzioni particolari. Ma i sopralluoghi in cantiere mi confermano che stiamo procedendo bene".

L’intervento non si limita al restauro strutturale. Si sta, infatti, lavorando per dotare il castello di un sistema di illuminazione che ne esalti la bellezza anche di notte e permetta di utilizzare gli spazi interni per mostre ed eventi culturali. Un’idea particolarmente suggestiva riguarda il locale situato oltre il ponte levatoio, che potrebbe diventare una sala espositiva o un punto di accoglienza per i visitatori. Bartomeoli ribadisce con fermezza che il castello resterà un patrimonio pubblico, gestito con la collaborazione del Comitato di quartiere di Montefiore, un gruppo già attivo e profondamente radicato nella comunità. "Non vogliamo che un bene così importante finisca in mani private – spiega l’assessore –. È un simbolo di Recanati e come tale deve essere fruibile da tutti, senza rischiare che venga snaturato da logiche commerciali".

Situato lungo l’importante dorsale che collega Osimo, Macerata e Recanati, il castello rappresenta un punto nevralgico per il territorio. "È un sogno che si avvera – conclude Bartomeoli –. Per troppo tempo è stato considerato un bene di Montefiore, ma ora vogliamo che diventi un simbolo di tutta Recanati, una meta irrinunciabile per i turisti e un luogo di orgoglio per i cittadini. Sono stati superati molti ostacoli e siamo determinati a rispettare i tempi. Settembre è vicino, e sarà il momento di celebrare questo ritorno alla storia".

Asterio Tubaldi