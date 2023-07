Il catalogo "L’origine": interessante raccolta dei lavori di Perfetti

Successo per la presentazione al ristorante ’Di Gusto’ del catalogo "L’origine", realizzato dopo la mostra che raccoglie una selezione di lavori di Giulio Perfetti in dialogo con l’installazione dell’architetto Adriano Capriotti. La mostra è nata dall’incontro tra l’imprenditrice Sabina Guzzini e l’artista Perfetti, presentato dall’architetto Adriano Capriotti, fondatore di Natural Design, che segue ormai da anni le imprese della famiglia Di Gusto. Un dialogo architetto-artista-committente che ha visto la realizzazione dell’installazione "Io e Tu" visibile nelle pareti laterali di ingresso del ristorante. La mostra è stata il primo evento organizzato da Di Gusto per l’apertura della nuova sala ristorante che affaccia su piazza Cesare Battisti.