Il Catania Primavera di Biagianti sulla costa per il ritiro pre partita

L’ex calciatore di serie A, Marco Biagianti, ha fatto tappa a Porto Recanati alloggiando all’hotel Mondial di viale Europa. Per tanti anni bandiera del Catania, e di ruolo mediano, è arrivato venerdì in città insieme alla formazione Primavera della squadra siciliana, di cui ora è tecnico. E tutti si sono fermati a dormire lì, prima del match con la Recanatese che si è svolto ieri. Tuttavia, Biagianti non è passato inosservato tant’è che si è concesso una foto con lo staff dell’hotel Mondial. "L’ho subito riconosciuto al suo arrivo – spiega Alessandro Storani, uno dei titolari dell’albergo -. E lui, gentilissimo, non si è sottratto a un selfie con due chiacchiere. Ci ha spiegato che loro erano qui per una partita, quindi sono arrivati venerdì e hanno dormito nella nostra struttura. Poi, ieri, sono tornati qui per il pranzo post match e nel pomeriggio sono ripartiti per la Sicilia".