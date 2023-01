Il cavaliere Villotti corre in Spagna nel segno delle Marche

Il cavaliere civitanovese Elia Villotti, classe 1995, è in trasferta in Spagna per il Mediterranean Equestrian Tour, in corso a Oliva Nova (Valencia) fino al 29 gennaio. Elia rappresenterà per le Marche la Federazione taliana sport equestri del dipartimento salto ostacoli. Il giovane cavaliere parteciperà al concorso con ben cinque cavalli: L’Cornetto e Queensland 35 per la Csi 1* Bronze; Cascorella della Cometa per la Csiyh 5 anni; Castelguelfo e Cenja PS per la Csiyh 6 anni. Elia, istruttore al circolo ippico "Cavalli delle fonti", è reduce di una strepitosa stagione nella quale ha conquistato numerose vittorie tra le quali l’internazionale disputato a Foligno e il primo posto al Master Sport Gold nella prestigiosa piazza di Siena in Roma. "In Spagna sarà una competizione molto difficile", dice Villotti.