Il cenone del Centro ha spazio per il libro di Bruno Francinella

In occasione della partecipata cena del quartiere Centro di sabato sera, è stato presentato il libro di Bruno Francinella, un figlio del borgo marinaro, nato in via Pola, cantante per hobby e ora anche poeta e autore della raccolta ‘Li penzieri mia’. Sulla copertina lo stemma della famiglia de ‘Lo Piero’ che aveva sei lancette con il simbolo del sole. Sessanta pagine con trenta poesie scritte negli ultimi anni, dal periodo Covid in poi, mentre era chiuso in casa, e rimate in vernacolo civitanovese, avendo avuto come maestro Franco Concetti. Nel libro si ritrovano i personaggi come Tonino Maurizi, Gianfranco Cellini, Ciriaco e la sua piazza, Antonio Piani, gli amici Federico, Gerry e Paolo, la torre di Cristo Re, moglie, padre e madre di Bruno a tanti altri, fra questi amici argentini che hanno frequentato la comunità del centro e che sono scomparsi cinque anni fa. Una delle poesie è dedicata all’indimenticato don Eliseo, che fu parroco di Cristo Re. Il libro si può acquistare nella tabaccheria Piscitelli di corso Umberto, al prezzo di 10 euro.