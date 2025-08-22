Il Censis premia Unimc. Scienze politiche al top: "Al passo con la società"

Il dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali di Unimc, con i suoi corsi magistrali, si conferma nella top ten delle classifiche Censis. "Il dipartimento propone un’offerta formativa interdisciplinare, costantemente aggiornata per rispondere alle sfide di una società in evoluzione. Un ambiente accademico attento all’innovazione tra didattica, ricerca e terza missione, con l’obiettivo di formare laureati preparati ad affrontare contesti complessi a livello nazionale e internazionale", sottolinea il direttore, Angelo Ventrone (nella foto).

"Puntiamo a offrire – aggiunge - un percorso formativo rigoroso, ma capace di adattarsi ai mutamenti del presente. I nostri corsi stimolano il pensiero critico e offrono strumenti concreti per affrontare con consapevolezza il mondo professionale". I corsi triennali sono due: Scienze della comunicazione e Scienze politiche. Entrambi affrontano temi come la digitalizzazione, la sostenibilità, la governance e le politiche pubbliche e i processi di comunicazione pubblica e mediatica. L’offerta magistrale vede la nascita di un nuovo corso, Politiche per la sostenibilità e l’innovazione digitale: evoluzione del corso in Politiche europee e relazioni euromediterranee, amplia l’orizzonte verso le sfide globali dell’ambiente e della transizione digitale. A questo si aggiungono i due corsi in Comunicazione e culture digitali e in International relations, interamente in lingua inglese e arricchito da doppi titoli con università di Germania e Brasile.

"Vengono usate metodologie innovative: oltre all’insegnamento frontale, si prediligono il lavoro di gruppo, il learning by doing e i laboratori, per stimolare la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze trasversali come comunicazione efficace, pensiero analitico e lavoro collaborativo", aggiunge il direttore. Il dipartimento è attivo anche nella formazione post-laurea, con vari master, corsi di perfezionamento e un corso di dottorato.