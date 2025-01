Il centro commerciale. Ricotta: "Voteremo no. Parcaroli si comporta come Ponzio Pilato"

"Siamo contrari al centro commerciale Simonetti, la nostra posizione resta quella espressa nel 2018 ed è quanto ribadiremo in consiglio comunale". Così Narciso Ricotta, capogruppo Pd e assessore nella giunta Carancini, in vista dell’assise comunale annunciata per la fine del mese. Ricotta torna nel 2018. "Allora – ricorda – abbiamo votato no al centro commerciale e con noi hanno votato componenti del centrodestra, tra cui Anna Menghi. Rimaniamo della stessa idea non essendo cambiate le premesse". Ricotta parla delle condizioni sul piano commerciale. "Simonetti ha lasciato correre del tempo dal periodo dell’amministrazione Meschini, cioè da quando ha avviato l’iter, nel frattempo è stato aperto il Corridomnia e c’è sempre il Valdichienti. In altre parole, con un nuovo centro commerciale ci sarebbe un’offerta eccessiva quando la domanda è rimasta la stessa, la conseguenza è che una delle attuali struttura sarebbe costretta a chiudere, come è successo a Civitanova".

L’altro aspetto è la viabilità. "Già oggi è insostenibile, figuriamoci dopo. Il raddoppio del ponte e le altre soluzioni ipotizzate non risolveranno il problema. All’epoca Meschini il rilascio della concessione era legata al nuovo casello della superstrada a San Claudio, ma quell’idea è stata abbandonata dalla Provincia. L’altra ipotesi di un casello a Sarrocciano di Corridonia è in fase progettuale e poi i fondi non sono sufficienti. In altre parole, il nuovo centro commerciale bloccherebbe il traffico a Piediripa". Eppure l’imprenditore Alberto Simonetti ha ricordato che il sindaco Romano Carancini era entusiasta del progetto. "Può darsi – azzarda Ricotta – che abbia apprezzato l’idea sul piano architettonico, ma quell’entusiasmo, semmai ci sia stato, si basava su presupposti differenti: la viabilità è stata mortificata dall’amministrazione di centrodestra che non ha portato a compimento la via Mattei-la Pieve. E poi sul piano occupazionale non è che porti granché perché nel nuovo centro troverebbe posto chi ha perso lavoro con la chiusura dell’altra struttura". Il sindaco Parcaroli nell’intervista al Carlino ha detto di non essere né favorevole né contrario, ma di rispettare il consiglio comunale che è sovrano. "Questa posizione – conclude Ricotta – testimonia la sua assoluta incapacità di governare: chi amministra deve assumere le sue responsabilità e non fare come Ponzio Pilato".