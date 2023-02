"Il centro di stoccaggio in contrada Piane Chienti soluzione concreta"

"Il centro di stoccaggio in contrada Piane Chienti? Tra le varie soluzioni per il trasferimento una sembra concreta". Si è parlato anche di questo alla conferenza di ieri mattina, indetta per illustrare le novità della raccolta differenziata, e così il sindaco Fabrizio Ciarapica ha fatto il punto sul futuro centro dell’impianto Cosmari di Contrada Piane Chienti, dove da tempo gli abitanti della zona ne chiedono lo spostamento. "Ne parliamo pressoché quotidianamente – ha detto il primo cittadino con lo sguardo rivolto al presidente facente funzione Giuseppe Giampaoli –, stiamo valutando un’altra collocazione. Portiamo avanti questo impegno compatibilmente con gli spazi a disposizione e al momento, tra le varie ipotesi, c’è una strada che sembra percorribile. Certo, dobbiamo fare altre verifiche ma siamo fiduciosi che l’affare possa concludersi". Ciarapica non ha nascosto i problemi che assillano la zona: il manto stradale eroso, la carreggiata stretta e il passaggio dei mezzi pesanti, con le forti vibrazioni che costituiscono un fastidio non da poco per i residenti. Proprio da quelle parti è attivo un comitato di cittadini che da tempo si batte affinché ci sia una risoluzione delle varie criticità.

Francesco Rossetti