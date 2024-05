Il centro disabili sarà ricostruito. Stanziati quasi quattro milioni

SARNANAO

Approvato dall’Unione montana dei Monzi Azzurri il progetto esecutivo per la ricostruzione del centro disabili di Gabella, nel territorio di Sarnano. Il sì è arrivato nell’ultima seduta di legislatura del consiglio comunitario. Per l’opera sono stati stanziati 3 milioni e 800 mila euro, grazie a un ulteriore finanziamento concesso dalla struttura del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, necessario alla copertura dell’aumento dei costi. La struttura, come noto, venne fortemente lesionata dal terremoto del 2016 e i dieci disabili gravi che allora ospitava furono evacuati. Il servizio poi è proseguito in una struttura d’emergenza a Loro Piceno. "Ora il centro di Gabella potrà rinascere – spiega il presidente dell’Unione montana, Giampiero Feliciotti – sia con caratteristiche residenziali, sia per la sola attività diurna, offrendo un importante servizio di sostegno socio-educativo, di riabilitazione e socializzazione a molte persone disabili del nostro entroterra". Il centro specializzato Coser ospiterà dal mattino alla sera ragazzi con disabilità. Altri invece vivono nella struttura. Oltre al progetto esecutivo per il "Coser", il consiglio ha approvato il bilancio consuntivo, che ammonta a 10 milioni di euro,con il piano di interventi sul patrimonio per oltre 12 milioni di investimenti.