Il centro è un parco divertimenti

Domenica, dalle 15, in piazza Umberto I a Belforte del Chienti torna "Un Bel Forte in gioco" e il centro storico si trasforma in un parco divertimenti per bambini e famiglie, tra scoperta, manualità e natura. Saranno allestiti diversi punti dove sarà possibile partecipare a giochi didattici, laboratori creativi, naturalistici e culinari, spettacoli, attività sportive e letture. Con una novità, gli scacchi: grandi e piccini potranno cimentarsi nel celebre gioco di logica e strategia. Grazie alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, della Protezione civile e della Croce Rossa, i bambini potranno scoprire l’importanza della presenza sul territorio di queste figure. Non mancheranno, tra gli altri, le associazioni Avis e Anffas, la biblioteca Mario Ciocchetti, il pastificio Maniinpasta, le associazioni Dire Dare Fare, Il moscardino curioso e L’Occhio nascosto dei Sibillini. Nell’angolo dedicato agli animali, si assisterà alle attività di un falconiere e quelle di ricerca con i cani. Lo sport, da sempre motore per la socialità, sarà presente con karate, pallavolo, ginnastica e tiro con l’arco. Grazie ai performer della Zandella, ci sarà un’imperdibile parata luminosa con giocoleria led, ventagli, bastoni, bolas, ali luminose e bolle di sapone giganti. E ancora, il truccabimbi, e il Corpo bandistico Belforte del Chienti che, tra le note, parlerà del valore della musica.

Il truck food della pizzeria Doppio Zero di Tolentino permetterà alle famiglie di cenare a fine evento e godere della bellezza del capoluogo fino a sera, così come anche il carrettino del Bar Gelateria Luciano con le sue dolci specialità. L’iniziativa, organizzata in sinergia tra il Comune e la Pro Belforte, mette insieme associazioni, forze dell’ordine e realtà locali per proporre attività diversificate.