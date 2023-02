"Il centro è vuoto e sfitto Recuperiamo l’esistente"

di Antonio Tubaldi

"Il centro storico di Recanati è di struggente e desolante bellezza": è racchiuso in queste poche parole il grido di dolore per la propria città che lancia Nino Taddei, ex assessore al Turismo e all’Ambiente e oggi rappresentante politico locale del partito Azione di Carlo Calenda. Dopo una passeggiata notturna nel centro storico di Recanati, come lui stesso racconta, dal duomo all’ospedale, poco più di un chilometro, ha osservato come il cuore della città sia "vuoto per lo più con i palazzi che delimitano le strade che mostrano tutti gli anni trascorsi e lasciano solo immaginare gli antichi splendori di quelle bellissime dimore signorili. Locali vuoti e sfitti, poche le attività che eroicamente sono rimaste aperte". Naturalmente non meno sconforto si vive osservando la periferia: "Abbiamo costruito una nuova città tutto intorno occupando tutti i pendii su ogni lato così che, venendo con l’auto da ogni direzione, le colline sono nascoste completamente da palazzi, palazzotti, villini e ville. Abbiamo mangiato praticamente tutto il territorio possibile, la popolazione, però, non è poi aumentata in misura tale da giustificare tutto il costruito, i cittadini si sono solo spostati abbandonando il centro storico. I proprietari delle case al centro si sono organizzati aprendo dei b&b oppure non si sono organizzati affatto lasciando le abitazioni vuote a deperire". Allora cosa fare di fronte al consumo esasperato del suolo fuori dalle mura urbane e la tanta cubatura da recuperare nel centro storico che si trova in completo abbandono? "La soluzione – dice Taddei – potrebbe essere varare, da parte dell’amministrazione comunale, una cubatura nuova a zero, cioè fermare le nuove costruzioni e permettere soltanto il ripristino e recupero dell’esistente. Questo fermerebbe l’inutile cementificazione del territorio salvando quello che resta del nostro paesaggio e permetterebbe la ristrutturazione del centro storico, la rimodulazione delle cubature adattandole alle nuove esigenze delle famiglie, riportando così le persone ad abitarlo e con loro far tornare anche i servizi commerciali che avrebbero nuova linfa grazie al ripopolamento". È inteso, aggiunge il rappresentante di "Azione Recanati", che l’amministrazione comunale per favorire questo ritorno dei cittadini nel vecchio nucleo abitativo dovrà prevedere una forma di incentivi per non lasciare solo il cittadino e aiutandolo a ritornare a vivere nelle storiche abitazioni. Nel 2024 si vota di nuovo a Recanati e Taddei assicura che il suo partito ci sarà e metterà questo punto nel programma.