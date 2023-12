Il centro ’Le querce’ riapre cinque anni dopo

di Francesco Rossetti

Torna a nuova vita il centro poliservizi per le dipendenze ‘Le querce’, gestito dalla Pars. Ieri mattina, le maggiori autorità civili e militari del territorio hanno preso parte al taglio del nastro, in contrada Mornano, per un presidio che era stato attivo dal 1999 fino al 2018, per poi essere chiuso dall’allora Asur. Tuttavia, l’anno seguente il Comune aveva indetto la gara pubblica, vinta dalla stessa Pars, per avviare i lavori di ristrutturazione, ed eccoci all’inaugurazione. All’interno, saranno attivi tre servizi: "La nuova comunità specialistica – ha illustrato la direttrice sanitaria Irene Costantini – per tossicodipendenti, con sedici posti letti residenziale, che fornisce prestazioni specializzate per chi è affetto da doppia diagnosi, cioè un disturbo da uso di sostanze psicoattive e psichiatrico e accoglie persone dai 18 ai 65 anni con pene alternative al carcere. Quindi, il centro diurno terapeutico per le dipendenze patologiche, con venti posti letto e l’attività di inserimento socio-lavorativo e formativo in collaborazione con altre cooperative". Vi lavoreranno cinque educatori, tre medici psichiatri, due psicoterapeuti e un assistente sociale. Tra loro, la responsabile della Comunità terapeutica Marina Mori, la psicologa Lara Leporoni, gli psichiatri Anna Scocco e Stefano Lucesoli e gli assistenti sociali Alessandra Machella e Francesca Fuselli. La Pars nella nostra città è attiva anche con il centro Icaro di via Carducci, dove "riceviamo quotidianamente famiglie – le parole di Costantini – che ci chiedono aiuto per i propri figli, ragazzini di 15 o 16 anni". Tuttavia le alternative non mancano, come "la commercializzazione del biologico – ha spiegato la presidente Nicoletta Capriotti –. Siamo tornati da poco dalla settimana della Cucina Italiana a Parigi poiché la Regione Marche ha selezionato le nostre confetture". "Alcune settimane fa – ha detto il sindaco Fabrizio Ciaparica – abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa per la prevenzione e i disagi giovanili". "La struttura può essere ampliata ristrutturando la palazzina qui accanto", ha ricordato l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai. "Questa Regione ha messo in campo più di otto milioni per le comunità terapeutiche, ma al Dipartimento dipendenze patologiche è rimasto soltanto il 60% di medici", l’allarme dello psichiatra Gianni Giuli. "Le dipendenze stanno cambiando – ha affermato il direttore del Sert Mario De Rosa –. Nel nostro territorio c’è un’esplosione della cocaina". Al termine della cerimonia, è stato letto anche un messaggio di congratulazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.