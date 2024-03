Il Centro per le famiglie e i minori ha una nuova sede

Inaugurata a Tolentino "La Sorgente", la nuova sede del Centro per le famiglie e dell’Emporio solidale. Alla cerimonia del taglio del nastro sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore comunale Elena Lucaroni, il vescovo Nazzareno Marconi, il presidente dell’Unione montana, Giampiero Feliciotti, il coordinatore dell’Ast 16, Valerio Valeriani, il consigliere comunale Benedetta Lancioni e per lo staff del sindaco, Stefano Servili. Il progetto si concretizza grazie alla collaborazione tra Comune, Ambito territoriale sociale, Associazioni del Tavolo Povertà, sfociata nella firma di un protocollo d’intesa che favorisce "la presa in carico dei disagi individuali e delle famiglie con l’obiettivo unico di sanare un momento di difficoltà in cui persone fragili possono venirsi a trovare", come sottolinea l’assessore Lucaroni, grata nei confronti di quanti hanno lavorato per "La Sorgente". "Vogliamo ringraziare associazioni, Caritas, Conad Adriatica, Ambito territoriale – spiega Lucaroni – e, come amministrazione comunale, Ufficio Lavori pubblici e Ufficio Manutenzioni con tutti gli operai che in breve sono riusciti ad adattare e sistemare i locali di largo ‘815. Senza dimenticare, ovviamente, l’Ufficio Patrimonio e tutte le assistenti sociali dell’Ambito territoriale e dei nostri Servizi sociali per il prezioso lavoro e per tutto il percorso intrapreso che è appena iniziato e che sono certa darà grandi frutti solidali a vantaggio dell’intera comunità locale". Il Centro per famiglie "La Sorgente" si trova ora nei locali che erano adibiti precedentemente a refettorio del plesso ‘815.

All’interno vengono realizzati numerosi interventi che hanno l’obiettivo di creare coesione sociale, sostegno e consulenza sul tema della famiglia e della genitorialità. Operano la Mediazione familiare, il Gruppo di Educativa territoriale per minori e famiglie, il servizio Doposcuola, i Gruppi genitori-bambini, lo sportello Family Point per la presa in carico "leggera" di problematiche connesse alla dipendenza. Inoltre il Centro accoglie il rinnovato Emporio della solidarietà che, gestivo dalla Caritas diocesana, è di supporto alle famiglie del territorio.

m. g.