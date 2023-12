Il Centro polifunzionale ospita Croce Rossa, Avis e tanto altro ancora

"Una risposta concreta alla comunità". Così il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro (nella foto con il sindaco) ha inaugurato il nuovo centro polifunzionale a Valfornace, in via Don Luigi Orione (a Pievebovigliana). Una struttura dedicata all’artista Maria Ciccotti, di circa 250 metri quadri, che ospita uno spazio per la Cri, la nuova sede dell’Avis comunale, una piccola ludoteca, e una parte riservata agli appuntamenti culturali e di aggregazione sociale. Si tratta dell’undicesima opera post sisma 2016 realizzata dalla Croce Rossa. "La struttura di Valfornace non sarà l’ultima che porteremo nelle zone del terremoto – ha annunciato Valastro –. Ci rivedremo l’anno prossimo per l’inaugurazione di altre due strutture e poi nel 2025. Le volontarie e i volontari sono le braccia, le gambe e il cuore che i cittadini conoscono. A loro il mio ringraziamento per quello che fanno tutti i giorni: hanno portato speranza in un momento tanto difficile". "Non solo un luogo, ma un simbolo di rinascita e solidarietà", ha aggiunto il commissario Guido Castelli, intervenuto dopo i saluti del sindaco Massimo Citracca.

"Ringrazio la Croce Rossa per il contributo non solo alla realizzazione di questa struttura ma perché i volontari sono diventati un punto di riferimento per la nostra comunità", ha detto il governatore Francesco Acquaroli. Al termine della cerimonia, il presidente del comitato Cri di Camerino Gianfranco Broglia ha consegnato al primo cittadino un Dae per uso adulto-pediatrico, donato da Poste Italiane. La realizzazione del centro polifunzionale di Valfornace è stata possibile grazie al sostegno di Esselunga e del comitato Cri di Lucca.

È stato progettato in base ai principi degli edifici nZEB, ovvero a consumo energetico quasi nullo, per un’opera energeticamente sostenibile.

l. g.