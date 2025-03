Il centro senza corrente: "Grosso danno economico"

"Il distacco di corrente da parte dell’Enel è stato una scortesia, non si possono avvertire commercianti e residenti tre giorni prima con fogli sparsi in strada. Per alcuni di noi è stato un danno economico grosso". Giuseppe Romano, presidente dell’associazione commercianti del centro storico, in merito allo stop all’elettricità che venerdì ha interessato corso della Repubblica, corso Matteotti, piazza Battisti e piazza Vittorio Veneto, spiega che "l’Enel dovrebbe avvertire gli uffici del Comune, che a sua volta dovrebbe avvertire i locali, uno per uno. Ho parlato di questo problema anche con l’amministrazione stessa. Per chi ha bar e ristoranti aver fatto una spesa per sessanta persone in vista delle feste di laurea, con prenotazioni prese in largo anticipo, è una perdita importante, visto che senza corrente non hanno potuto lavorare".

Romano si esprime anche sulla questione della mancanza di parcheggi in centro storico, che molto sta facendo discutere. I residenti sono esasperati dal problema, legato in larga parte ai numerosissimi cantieri attivi dentro le mura. Dati alla mano, Romano spiega che "dal 2021 a oggi i permessi per residenti per parcheggi e Ztl sono scesi di 800 unità. Quattro anni fa erano più di 1.400, quest’anno, in tutto il centro storico, sono circa 650. I cantieri del centro sono perlopiù privati, e l’amministrazione non può negare il permesso di attivarli. I palazzi dove si lavora sono vuoti, c’è qualche abitante in meno, ma il calo è troppo evidente per essere un problema legato solo al numero dei cantieri". Secondo Romano, per rendere fruibile il centro, andrebbe messa in piedi "una struttura che risolva il problema dei parcheggi e della Ztl. Ad oggi non esiste. Dal numero di permessi concessi sembra che, al netto dei palazzi dove si lavora, che sono vuoti, i residenti del centro siano diminuiti. Fino a quando non ci sarà una soluzione adeguata, il Comune cerca di rendere il centro fruibile un po’ per i commercianti, un po’ per i residenti, un po’ per la città tutta". Romano chiude annunciando che "stiamo concertando una soluzione con commercianti, residenti e persone interessate. Serve un progetto che possa far vivere al meglio il centro. A tempo debito lo annunceremo".