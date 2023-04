Il centro sinistra si unisce sulla mozione per il ’Diario’: "Al sindaco l’esito non è piaciuto"

Centro destra diviso sulla mozione consiliare presentata dalle opposizioni per diffondere la conoscenza del Diario di Anna Frank nelle scuole e per organizzare viaggi degli studenti nei luoghi dei campi di sterminio. Il comportamento tenuto dalla maggioranza in aula viene definito "ambiguo e prepotente". Un giudizio firmato da partiti e liste di centro sinistra che alla coalizione di governo, e soprattutto al sindaco Fabrizio Ciarapica, attribuisce la responsabilità "di aver cercato di togliere dalla mozione ogni riferimento ad Anna Frank e ai viaggi per la memoria della Shoah per sostituirlo con frasi generiche, di vuota retorica. La coscienza etica e storica di come quell’evento segni per sempre lo spartiacque tragico tra l’Europa del nazifascismo e la nuova Europa democratica manca completamente a questa maggioranza, che preferisce evocare Toro Seduto e vicende del tutto estranee al nostro Paese". Critiche anche alla conduzione del consiglio comunale: "Oramai si è instaurata l’abitudine di non accettare l’esito delle regolari votazioni se il risultato non è gradito e si fa di tutto per invalidarlo. Si comincia a chiedere la verifica, si prosegue con la scena penosa di consiglieri di maggioranza che prima si astengono, poi dicono che si sono sbagliati e chiedono di ripetere la votazione". "Si arriva pure a sostenere – concludono i consiglieri di opposizione – che la mozione per Anna Frank andrà rivotata al prossimo consiglio comunale. E se il segretario generale si oppone e ricorda che tutto questo è illegittimo, viene attaccato. In realtà, e secondo la legge, la mozione è stata approvata, ma i suoi esiti non sono piaciuti alla maggioranza, che cerca di rovesciarli. Tutto questo è grave e siamo pronti a ogni atto politico e giuridico per contrastare questa manomissione della democrazia, che tutta la coscienza della città rifiuta e che dimostra come Civitanova abbia bisogno di un ritorno alla legalità costituzionale".

Lorena Cellini