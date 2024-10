Il centro storico museo a cielo aperto. Jazz in mostra

Oggi alle 19 il centro storico di Macerata si trasformerà in un museo a cielo aperto con l’inaugurazione della mostra fotografica "Una lunga storia di jazz", firmata dal celebre fotografo maceratese Carlo Pieroni. L’evento segnerà l’a

pertura ufficiale della 55esima edizione del Festival Macerata Jazz e rappresenta un’occasione unica per rivivere la storia di questo genere musicale attraverso scatti iconici.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Commercianti del Centro Storico di Macerata, è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune. Le fotografie, installate su oltre 50 vetrine dei negozi cittadini, rendono questa esposizione la più grande mostra fotografica di jazz a cielo aperto mai realizzata.

Le immagini, stampate su tessuto in grandi formati 70x100, immortalano alcuni dei più grandi protagonisti della storia del jazz mondiale, tra cui Chet Baker (nella foto), Michel Petrucciani, Phil Woods e Sonny Rollins, catturati da Pieroni sui palchi dei festival internazionali a partire dagli anni ‘70. Un viaggio tra musica e immagini Il percorso espositivo, che partirà da via Gramsci alle 19, sarà accompagnato dallo stesso Carlo Pieroni, che guiderà i partecipanti in una passeggiata lungo le vetrine, svelando i dettagli e le emozioni dietro ogni scatto. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano rivivere l’epoca d’oro del jazz attraverso gli occhi di uno dei più grandi fotografi italiani.

l. f.