Il centro storico si anima con 6alle6

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate recanatese: domenica 6 luglio, con partenza alle 6 da Viale Cesare Battisti, prenderà il via la settima edizione della "6alle6". Promossa e organizzata dal Grottini Team Recanati con il patrocinio di Comune di Recanati, Regione Marche, Sport e Salute, Coni e Fidal Marche. L’iniziativa è stata presentata nella Sala Consiliare del Comune di Recanati alla presenza del sindaco Emanuele Pepa, dell’assessore allo sport Maurizio Paoletti e del presidente del Grottini Team Recanati, Paolo Bravi, che ha illustrato con entusiasmo i dettagli di questa nuova edizione sottolineando l’impegno e la passione della squadra organizzatrice e delle tante realtà cittadine coinvolte. Bravi ha ricordato come la 6alle6 rappresenti un momento speciale per la città, capace di coniugare movimento, musica, arte e solidarietà in un clima di festa e condivisione.

La mattinata del 6 luglio inizierà con un momento di grande energia grazie al flashmob curato da Happiness Sport e Fitness, seguito dal canto collettivo della sigla ufficiale "Un giorno speciale", realizzata da Giordano Canale. A fare da colonna sonora sarà Radiolinea, che accompagnerà i partecipanti lungo tutto il percorso con la conduzione frizzante dello speaker Davide Romano e le selezioni musicali di Luca Montenovo Dj.

La corsa-camminata si snoderà tra le vie del centro storico e i principali spazi verdi della città, dal Parco di Villa Colloredo al Colle dell’Infinito, per concludersi in Piazza Giacomo Leopardi, dove i partecipanti saranno accolti dalla tradizionale colazione offerta dall’organizzazione. Come da tradizione artisti locali lungo il percorso proporranno performance musicali e artistiche trasformando la manifestazione in un’esperienza ancora più suggestiva e coinvolgente. A rendere unico l’evento sarà anche la partecipazione attiva di sei quartieri della città, impegnati nell’organizzazione e nell’animazione, a testimonianza dello spirito di comunità che da sempre caratterizza questa iniziativa.

Il simbolo cromatico dell’edizione 2025 sarà il fucsia, protagonista della nuova T-shirt ufficiale disegnata dal giovane talento portorecanatese Alex Persico. La 6alle6 non è solo un’occasione di sport e divertimento, ma anche un momento di solidarietà concreta: per ogni iscritto, infatti, saranno devoluti due euro alle cooperative sociali recanatesi La Ragnatela e Terra e Vita, impegnate nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità: un gesto che trasforma ogni passo dei partecipanti in un contributo reale al benessere della comunità.