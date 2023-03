Il Centro studi Licini dedica un omaggio a Ugo Caggiano

Dopo l’importante mostra tenutasi a Palazzo Sangallo di Tolentino nell’estate del 2022 l’arte del maceratese Ugo Caggiano, la sua figura poliedrica e centrale nel panorama culturale marchigiano verrà ricordata oggi, alle 17, al teatro comunale di Monte Vidon Corrado. A patrocinare l’appuntamento il Centro Studi Osvaldo Licini e il Comune. L’accostamento tra un gigante dell’arte del ‘900 come Licini e una figura in via di consacrazione come quella di Caggiano non appare affatto eccessivo, ma al contrario le due personalità, differenti per generazione e notorietà, si sfiorano e in parte si intersecano grazie ad una poetica visionaria e sognante che li accomuna. Il segno di Caggiano, la sua colorata e appassionata parabola artistica sta rivivendo grazie ad una monografia intitolata "La poesia del colore" voluta dalla famiglia e uscita a luglio del 2022 per la Seri Editore con una corposa introduzione redatta da critico d’arte Lucio Del Gobbo.