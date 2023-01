Il Centrodestra alla Stimilli: "Le modifiche sui dehors non sono chiare"

"Rispediamo al mittente le accuse dell’assessore al Commercio, Stefania Stimilli". Così Centrodestra Unito, rappresentato dai consiglieri Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, replica all’amministratrice che si era espressa contro il gruppo di minoranza riguardo alla recente modifica del regolamento di occupazione del suolo pubblico, approvata in Consiglio comunale. "Vorremmo ricordare all’assessore che il regolamento che lei ha malamente modificato era stato realizzato dalla giunta precedente, di cui facevamo parte – dicono Ubaldi e Sabbatini –. Abbiamo votato contro alle modifiche apportate perché non chiare e spesso contraddittorie". Ubaldi e Sabbatini sottolineano poi: "Abbiamo espresso la nostra piena adesione, e la registrazione del Consiglio comunale ne è testimonianza, al prolungamento delle autorizzazioni e ai dehors invernali, peraltro già autorizzati da almeno due anni, ma occorre identificare cosa succede alla scadenza e la Stimilli non è stata in grado di rispondere. Di fronte alla disponibilità che abbiamo dato, tutte le minoranze, di redigere meglio il regolamento e portarlo alla prossima sessione di consiglio, abbiamo trovato un muro di gomma – aggiungono –. Ci hanno messo nelle condizioni di votare contrarie a un regolamento che abbiamo contribuito a realizzare e che è stato modificato stravolgendolo in alcuni importanti passaggi".