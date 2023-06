Il centrodestra all’attacco: "Asili nido, giù le mani"

di Lucia Gentili

"Giù le mani non solo dalle mense, ma anche dagli asili nido". È l’appello del centrodestra unito di Tolentino (ovvero Tolentino nel cuore, Fratelli d’Italia, È viva Tolentino, Lega, Forza Italia e Udc Popolari), che interviene su una determina dell’amministrazione comunale. "Pensavamo che esternalizzassero le mense (e avevamo ragione) e invece esternalizzano anche il servizio asili nido – afferma il centrodestra –. Torniamo con forza a chiedere la non esternalizzazione dei servizi destinati all’infanzia. Sono andati anche oltre ogni nostro timore ed esternalizzano addirittura anche i servizi educativi comunali degli asili nido. La motivazione? Nella determina si parla semplicemente di "riorganizzazione" e di "sostenibilità" del servizio. Ci sembra che i cittadini meritino una risposta più completa e credibile. Basta rifugiarsi ogni volta dietro il lato economico. L’amministrazione sta giustificando questa scelta con una necessità di risparmiare. Quanto si potrà risparmiare se il costo del personale, quello più rilevante, continua, come è naturale che sia, ad essere a carico del Comune? E perché si sceglie di risparmiare sui servizi essenziali, anziché meglio qualificarli e implementarli? Sono altri gli ambiti in cui si può e si deve fare economia. Basta scaricare le difficoltà di gestione amministrativa sui lavoratori. I servizi educativi all’infanzia devono restare nell’ambito pubblico". In pratica nella determina il Comune stabilisce che la gestione dei servizi educativi comunali nido e centro infanzia sia affidata tramite gara aperta. Il documento, proseguono le forze di centrodestra "certifica in maniera inconfutabile un fallimento dell’amministrazione Sclavi". "Ha già esternalizzato il servizio mensa del Green; ha poi esternalizzato per alcuni mesi, anziché sostituire il personale assente per malattia, altri servizi mensa; ha accorpato l’asilo nido del cuore al N. Green chiudendo di fatto la sede in centro storico- proseguono –. Come si pensa di favorire l’incremento della popolazione, contrastare il calo delle nascite se poi si penalizzano i servizi destinati ai più piccoli e alle loro famiglie? Non c’è stato, ad esempio, nessun coinvolgimento del comitato degli asili nido, composto, tra gli altri, anche da noi consiglieri di minoranza e soprattutto dai rappresentanti dei genitori e degli insegnanti. Chiediamo che l’amministrazione possa tornare indietro dalle proprie decisioni e, con la massima trasparenza, attivare un confronto con la città".