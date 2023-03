Il centrodestra: "Ex licei, il primo scivolone della maggioranza"

"Il ritorno delle scuole in centro è stato in campagna elettorale un cavallo di battaglia fondamentale per l’attuale maggioranza che però, come accade sistematicamente da quando si è insediata, non riesce a concretizzare nessuna delle promesse fatte ai cittadini. Proprio sulle scuole, l’amministrazione Massi-Sclavi ha fatto il suo primo, clamoroso scivolone". La coalizione di centrodestra, con Tolentino nel cuore, Fratelli d’Italia, È viva Tolentino, Lega, Forza Italia, Udc, pungola sugli ex licei. "Sono trascorsi ormai oltre due mesi dalla data di consegna dei lavori all’ex orfanotrofio in via Tambroni, dove l’amministrazione avrebbe intenzione di trasferire dieci classi del liceo classico Filelfo – spiega il centrodestra -. La consegna dei lavori, infatti, era prevista per il 17 gennaio scorso. Abbiamo atteso, ma oggi crediamo che l’amministrazione debba fornire alla cittadinanza risposte concrete su quello che sarà il futuro degli studenti del Filelfo. Nel primo atto ufficiale del 9 luglio scorso si affermava infatti: “...realizzazione degli adeguamenti necessari per consentire l’utilizzo dei locali a partire dal prossimo anno scolastico…“. Il prossimo anno scolastico, quando si scrive a luglio 2022, è quello che prende il via il successivo mese di settembre. Eppure, nulla. Siamo ormai alla fine di marzo e non sappiamo ancora se ci sono stati contatti con la Provincia per l’eventuale trasferimento e quale eventuale parere abbia espresso la Provincia stessa. E non si cerchino responsabilità politiche altrui per mascherare i propri insuccessi: oggi al governo di Tolentino c’è l’amministrazione Massi-Sclavi e ad essa spetta il compito di governare e fare delle scelte. Il resto è mera speculazione politica".