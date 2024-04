Il centrodestra ha scelto:. Pompei candidata sindaco

Da una parte il centrosinistra punta "sull’usato sicuro", con il sindaco uscente Andrea Gentili a caccia del terzo mandato. Dall’altra il centrodestra sceglie una donna, la consigliera comunale Elena Pompei, per provare a sparigliare le carte. Un rumor annunciato da qualche giorno quello sul nome della consigliera, che verrà ufficializzato la prossima settimana con una conferenza stampa nella sede cittadina dell’Udc. Sia Gentili che Pompei dovrebbero presentarsi con due liste civiche. A far parlare, però, non sono solo le candidature, ma anche chi sceglie di non far parte della corsa, come il consigliere Andrea Salvatori che, dopo anni di politica e ’battaglie’ in Consiglio comunale, ha deciso di restare a guardare. "Una decisione sofferta, ma necessaria" ha spiegato Salvatori che sarebbe dettata da motivi personali. Ma a molti non è sfuggito il particolare che proprio Salvatori (con la sua lista Azione Comune) e il Centro Destra Sangiustese, guidato dalla Pompei, si erano riuniti in un solo gruppo appena pochi mesi fa, a novembre dello scorso anno. E ora, ognuno per la sua strada. "Come consigliere di opposizione ho sempre cercato di esercitare un ruolo di controllo e, nell’ambito di un confronto democratico e talvolta anche molto aspro, non ho mai fatto mancare il mio contributo anche se con una diversa visione - spiega Salvatori -. Nella mia azione non ho mai ostacolato l’attività dell’Amministrazione né, tantomeno, messo in atto azioni di attacco personalistico, ho cercato sempre di esprimere il mio pensiero, la mia visione, la mia contrarietà e i miei dubbi su opere e progetti portati avanti dalla giunta, ma sempre con il massimo rispetto. Potevo fare di più? Certamente, si può sempre migliorare, ma ho la certezza che in ogni mia azione ho messo il massimo impegno, svolgendo il mio compito con serietà e umiltà, confrontandomi costantemente con i cittadini attenendomi sempre al valore alto della vera politica, quella fatta in mezzo alla gente e per la gente".