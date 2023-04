Il chiosco della piazza tornerà a splendere: "Presto un nuovo bando"

Per il chiosco di piazza XX settembre al via un bando per la riqualificazione. Lo rende noto il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo che il locale era stato "oggetto di morosità e procedure abusive" da parte della precedente gestione. Ancora non sono stati fissati i tempi per la pubblicazione dello stesso avviso, ma gli uffici del Comune stanno lavorando per fissare i requisiti certi: "L’indicazione – prosegue il primo cittadino – è che si possa dare un servizio alla città, creare un movimento di persone. Continuità con il passato? Anche". Al momento, le porte sono sbarrate con lastre di legno e ben fissate per fare in modo che nessuno possa intrufolarsi al di dentro. "I dipendenti comunali hanno provveduto a metterlo in sicurezza – dice l’assessore all’Ambiente e al decoro urbano Giuseppe Cognigni – dopo che in passato degli sbandati lo avevano utilizzato come rifugio, forzando gli ingressi e introducendovi all’oscuro di tutto". Il sopralluogo è avvenuto lo scorso 12 novembre, coinvolgendo gli agenti della Polizia locale: all’interno sono stati trovati cartoni e alcuni rifiuti. Tuttavia il chiosco, esposto sul lato sud di piazza XX settembre e con un potenziale non indifferente, prima di fare la fine descritta da Cognigni funzionava come un qualsiasi esercizio ove recarsi per un aperitivo in compagnia o passare qualche ora di relax non in un angolo appartato della città, ma in pieno centro. "Abbiamo provveduto – aggiunge Ciarapica – al suo recupero, ma abbiamo dovuto agire prima a livello giuridico, perché era stata affidata la concessione. Ma la convenzione non è stata rispettata. Si sono verificati episodi di morosità – spiega poi il numero uno di palazzo Sforza – e il Comune ha dovuto sanare delle superfici abusive che nel frattempo erano state realizzate. E’ stata una procedura complessa e ora che ne siamo tornati in possesso possiamo dare il via al bando".

Francesco Rossetti