Il cibo belfortese protagonista in piazza, buona anche la seconda per "MagnaForte"

Buona anche la seconda per "MagnaForte! Cibo belfortese in piazza", che sabato ha reso protagonisti i produttori, valorizzando sapori e tradizioni del territorio. Ha dato spazio anche all’associazionismo, grazie anche a DireDareFare aps e al laboratorio "Tanto di cappello!" in cui i bambini hanno potuto creare copricapi ispirati al cibo descritto nelle favole;la biblioteca comunale Mario Ciocchetti ha proposto delle attività, il Fotoclub Diaframmazero ha messo a disposizione dei partecipanti un set. Presenti anche Orlanda Vissani, appassionata di sartoria, la Elot Band, le percussioni di Frank Nastri e il ritmo di Elenoir dj. Una seconda edizione apprezzata anche dai turisti, per la soddisfazione del sindaco Alessio Vita. Due visitatori originali sono stati Mimma e Igor, che viaggiano con pappagalli al seguito e da Trieste stanno raggiungendo la Sicilia.