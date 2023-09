"Il Ciclamino" torna a casa dopo tre anni

di Diego Pierluigi

"Un’oasi felice". Così Lisa Cristiana Tosiani, referente interna e esperta d’autismo, definisce il centro diurno socioeducativo per persone disabili "Il Ciclamino" di Corridonia, tornato nella sua sede storica di contrada Massaccio in zona San Giuseppe, dopo un lungo restyling finalizzato dall’amministrazione di Giuliana Giampaoli. Era infatti l’estate del 2020 quando iniziarono le opere di restauro, che hanno riguardato la riqualificazione energetica con lavori su ambienti interni ed esterni della struttura comunale, gestita dalla cooperativa sociale Pars onlus. Nel mentre, i 16 ospiti sono stati accolti al Cag "Pippo per gli Amici", proprio nel cuore del centro storico. "Ora abbiamo ripreso la ruotine che un po’ avevamo perso – spiega Tosiani –, abitudini come innaffiare il prato o preparare la tavola e possiamo contare su dei laboratori in più, come quello di ceramica, considerando la possibilità di usfruire di un forno. Visto poi lo spazio esterno vorremo riprendere la coltivazione dell’orto, anche se al Cag ci siamo adattati, devo dire che la città ha vissuto di più la nostra realtà – continua –. Ricordo quando abbiamo realizzato degli addobbi per i commercianti. Per l’inaugurazione ufficiale l’intento è coinvolgere il Microbiscottificio Frolla di Osimo, in quanto per noi fare rete con il territorio è fondamentale". Oggi i locali in totale sono sette (compresa un’aula dedicata ai ragazzi affetti da autismo), più un ampio giardino. La soddisfazione è grande per le educatrici professionali, ovvero Eleonora Contigiani, Eleonora Marozzi, Elisa Andreozzi, Alessandra Santarelli e la coordinatrice Pars del Ciclamino, Gessica Stizza, che racconta: "Senza dubbio gli spazi sono più generosi. Così c’è la possibilità di far partecipare alle attività tutti i ragazzi contemporaneamente e inventarne di più impegnative, quindi educativamente parlando abbiamo meno limiti. L’obiettivo primario del centro è educativo, ovvero fornire strumenti agli ospiti attraverso i quali sviluppare le capacità che hanno nonostante le disabilità in modo da renderli il più autonomi possibile". In fase di allestimento c’è il palinsesto di attività per il nuovo anno, tra cui: teatro, musica, stimolazione corporea, l’ausilioteca, un progetto innovativo votato all’uso delle tecnologie, più il laboratorio occupazionale. "I ragazzi sono impegnati nella realizzazione di bomboniere con cui in parte ci autofinanziamo – illustra Stizza –. Quest’anno vorremo riprendere falegnameria, cucina e ceramica".