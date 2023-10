Il Ciclamino torna a casa: "Un centro per disabili come pochi in regione"

"Come un fiore che per crescere ha bisogno di luce, acqua e terra, questo centro ha avuto bisogno di cure particolari per sbocciare". Così la coordinatrice Pars de "Il Ciclamino", Gessica Stizza, ha aperto le porte del centro diurno socioeducativo per persone disabili tornato nella sua sede storica di contrada Massaccio, in zona San Giuseppe, dopo l’opera di restauro iniziata nell’estate del 2020. Un momento celebrato insieme agli ospiti, alle loro famiglie e gli educatori. "Finalmente siamo rientrati – ha esordito il sindaco Giuliana Giampaoli –. Credo adesso sia accogliente a sufficienza per rendere omaggio agli ospiti e a chi opera all’interno. Spero che non dovremo più fare i conti con emergenze vissute in passato e che in questa struttura si possa trascorrere delle ore felici". "Questo centro negli anni 2000 era per 12 persone, successivamente è stato accreditato all’Asur per 16 e posso dire che c’è una lista di attesa, perché di strutture così ce ne sono poche in tutta la regione – ha ribadito l’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni –. Considero questa realtà, di cui i ragazzi si sono riappropriati già da luglio, come una famiglia e per qualsiasi cosa che si potrà migliorare l’amministrazione darà la proprio disponibilità".

d. p.