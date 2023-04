Il ciclismo d’epoca torna a Tolentino

di Lucia Gentili

Sport, riscoperta delle tradizioni e delle bellezze del territorio, paesaggio e cultura sono gli ingredienti della CicloColli Storica, manifestazione ciclistica con bici e abbigliamento d’epoca promossa da CicloColli Tolentino asd, che va in scena domenica. Torna dopo tre anni di stop a causa della pandemia, ed è stata presentata ieri in conferenza dal sindaco Mauro Sclavi, con il vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo e gli organizzatori Alberto Marinelli e Flavio Gussoni. Giunta alla sesta edizione, si tratta di una pedalata non competitiva aperta a tutti, all’insegna del divertimento, della socialità, con ristori; si può partecipare solo con bici costruite prima del 1987 o vintage e i ciclisti sono invitati a indossare abiti d’epoca così da rievocare ancora di più l’atmosfera rétro della manifestazione. Un viaggio in sella alla bici d’antan nell’Alto Maceratese; già si sono iscritte persone da fuori regione, come Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana. Due i percorsi previsti, rispettivamente di circa 52 e 85 chilometri di media difficoltà. Partono da Tolentino e si snodano nei territori di Belforte, Camporotondo per salire a Colle Garufo con vista panoramica, poi Caldarola e la strada dei suoi castelli (a Vestignano primo ristoro), San Ginesio (secondo ristoro) e, all’altezza dell’incrocio del Terminaccio, i percorsi si dividono: l’itinerario breve scende e termina a Tolentino, mentre quello lungo prosegue per Urbisaglia attraversando il centro storico e la zona archeologica di Urbs Salvia con l’anfiteatro romano (l’ultimo ristoro, novità di questa edizione). Infine Abbadia di Fiastra e ritorno a Tolentino. All’arrivo pranzo insieme con gli immancabili vincisgrassi. Anche quest’anno gli amici del Fotoclub Diaframmazero di Belforte immortaleranno i momenti della manifestazione. La festa inizia sabato: dalle 16 alle 19 iscrizioni in piazza della Libertà, mentre alle 20 alle Grotte di Palazzo Sangallo sarà inaugurata la mostra di biciclette d’epoca. Domenica alle 8.30 la partenza è da piazza della Libertà. Dalle 9.30 alle 11.30 ci sarà "Giovani ciclisti in piazza", con percorsi e giochi in bici per bambini e ragazzi. Piazza della Libertà, luogo di partenza e arrivo, sarà chiusa per l’occasione. "Due giorni di turismo sostenibile – ha detto la Pupo – alla scoperta del territorio. Bentornata CicloColli". "I ciclisti, non dovendo stare a testa bassa sul cronometro, possono godersi le bellezze circostanti, nel pieno della primavera", ha aggiunto il sindaco. "Sport, paesaggio, arte, prodotti tipici, tradizioni e turismo rappresentano un mix vincente – ha concluso Marinelli –, con la speranza che attiri sempre un maggior numero di persone". Info e iscrizioni www.ciclocolli.it o sulla pagina Facebook.