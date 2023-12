Il ciclismo nel Dna: ecco il premio come città dell’anno

Treia si aggiudica il titolo di "Città ciclistica dell’anno". Il sindaco Franco Capponi ha ritirato il riconoscimento consegnato a Fabriano nel corso della festa dei Comitati provinciali di Ancona e Macerata della Federazione ciclistica italiana: "Un motivo di grande soddisfazione per tutta la città – ha affermato il primo cittadino –. In questi anni abbiamo puntato fortemente sul bike, su strutture e percorsi per favorirlo e abbiamo notato un effettivo incremento di appassionati e turisti provenienti da tutta Italia e dal Nord Europa. Proprio qualche giorno fa abbiamo presentato alla Borsa internazionale del turismo esperienziale anche i nuovi percorsi dei Borghi più belli d’Italia e Treia è stata inserita nel circuito dei Borghi in bike tra natura, cultura e gusto".