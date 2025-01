Il ciclismo regionale celebra i suoi campioni

Grande festa al palazzetto dello sport ieri di Pieve Torina per la cerimonia di premiazione dei ciclisti delle Marche. "Nel 2024 l’Italia ha chiuso al terzo posto al mondo per risultati sportivi, dopo Usa e Francia, e la famiglia del ciclismo ci rientra di diritto" così Fabio Luna, presidente del Coni Marche. Carlo Pasqualini, presidente uscente del comitato provinciale ha evidenziato qualche numero: 34 le società affiliate e 1120 i tesserati.

Un minuto di applausi per Sara Piffer, la 19enne trentina investita e uccisa durante un allenamento. "Approfitto di questa tragica scomparsa – ha detto il presidente della Federazione ciclismo Cordiano Dagnoni – per sollecitare il senatore Guido Castelli a fare infrastrutture dedicate ai ciclisti. Impariamo dai paesi del nord Europa, dove ci sono carreggiate dedicate alle biciclette senza essere in mezzo al traffico". Dagnoni ha aggiunto che chiederà al consiglio federale di esentare ancora dalle tasse gara "le società di questo territorio che ha sofferto il terremoto". Presenti nella palestra il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, la sottosegretaria all’economia Lucia Albano, l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, il presidente della Federciclismo Marche Massimo Romanelli e di Macerata Francesco Baldoni.

Premiate le società che si sono distinte, i giovani atleti, gli studenti Unicam per l’app Bike Hospitality, il centro studi Luglio 67 per la candidatura all’Unesco del territorio da Camerino a Fabriano e Recanati come "Città ciclistica dell’anno".

Tra i premiati spicca il gioiellino camerte Giulio Pellizzari, che presto debutterà con la squadra Red Bull Bora-Hansgrohe: "La gamba è buona, vediamo come va il debutto giovedì a Palma di Maiorca. La prima gara è sempre un po’ un’incognita, c’è tanta motivazione da parte di tutti quindi la concorrenza sarà agguerrita. Al Giro d’Italia sarò riserva quindi spero ci siano i miei compagni, io farò un’altra strada, ci sarà occasione di correre qua. Non sarò nemmeno alla Tirreno-Adriatico. In Italia correrò a settembre".

