"Il Ciclo-pellegrinaggio diventi un appello per la pace nel mondo"

MATELICA

Ci sono grandi attese per la 23esima edizione del Ciclo-pellegrinaggio Matelica – Loreto, ufficialmente presentata venerdì pomeriggio in un incontro svoltosi nel giardino del Museo Piersanti alla presenza, tra gli altri, del sindaco Massimo Baldini e della giunta comunale, dell’assessore regionale allo Sport Chiara Biondi, del vescovo emerito di Fabriano-Matelica monsignor Giancarlo Vecerrica, dei presidenti del comitato regionale della Fci, Lino Secchi, del Coni Marche, Fabio Luna, e di Bike Italia Tour, Francesco Baldoni. L’evento in programma domenica 3 settembre, con ritrovo alle 6 nel piazzale Gerani a Matelica e partenza alle 7, tornerà a percorrere 80 km, arrivando a destinazione intorno alle 13, proseguendo con il pranzo e poi la messa alle 16, celebrata da monsignor Vecerrica nella Santa Casa, con rientro in pullman a partire dalle 17.30. "Quest’anno ci aspettiamo un’affluenza decisamente in crescita – ha dichiarato Carlo Pasqualini, esponente di Bike Italia Tour –, essendo finita la pandemia, considerato il desiderio della gente di uscire e dato pure che questo è un percorso facile, adatto a tutti". Molto soddisfatta l’assessore regionale Biondi, che ha elogiato "il valore aggiunto della bicicletta, in grado di coniugare i valori sportivi, culturali e spirituali in una giornata dedicata alle famiglie". Entusiasta anche monsignor Vecerrica che ha invitato gli organizzatori a "coinvolgere sempre più i giovani e a trasformare questo pellegrinaggio in un’invocazione alla Madonna per la pace nel mondo e in un appello a Putin e a Zelensky affinché tacciano le armi e prevalgano la diplomazia e il buonsenso nell’interesse comune dei popoli".

Matteo Parrini