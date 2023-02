Il cicloturismo come brand alla Bit di Milano

Bilancio positivo per la città di Civitanova presente alla Bit di Milano, all’interno dello stand di NoiMarche. "Per noi è stato importante condividere l’agenda di eventi organizzati dalla Regione, con la presenza della nuova Agenzia regionale per il turismo e l’internalizzazione – spiega l’assessore al Turismo Manola Gironacci (nella foto insieme al presidente della Regione, Francesco Acquaroli), in trasferta insieme alla consigliera Paola Campetelli –. Attraverso NoiMarche abbiamo distribuito un catalogo di itinerari cicloturistici con informazioni su Bike Hotel e Bike Friendly". Interesse per il magazine ’Alvento’, contenente ’Da Civitanova ai Monti sibillini andata e ritorno’, e per la rivista ’Italia in bicicletta’. Momenti di gioia anche per Civitanova Turismo, con particolare attenzione alla città Alta e al museo del manifesto.