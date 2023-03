Il Cif accoglie in città 11 ucraini: sono tutte donne con bambini

Undici persone, tra donne e bambini, venute dall’Ucraina tramite una straordinaria rete di accoglienza e solidarietà: questa la storia al centro dell’incontro organizzato dal Cif (Centro italiano femminile) di Camerino, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino. "Il Cif è un’associazione di donne che ha lo scopo di favorire il benessere di tutte le donne con cui viene a contatto – spiega Licia Previdi, presidente del gruppo di Camerino –. Tra queste le donne straniere arrivate a Camerino per assistere anziani e malati a domicilio, e bisognose di aiuto per inserirsi nella società in cui si ritrovano a vivere". Il gruppo delle badanti ucraine è stato sempre numeroso e il rapporto con loro è sfociato, col tempo, in un’amicizia vera e propria: "Con lo scoppio della guerra queste donne si sono preoccupate per i propri familiari sotto le bombe e hanno pensato di chiedere aiuto al Cif – prosegue la Previdi –. Tra queste Lesya Baran, a Camerino da quasi vent’anni". La storia di Lesya e della sua famiglia è stata poi raccontata dalla vicepresidente del Cif, Patrizia Aniello: "Conoscendomi, Lesya mi ha subito chiesto aiuto per i suoi parenti sotto le bombe – racconta la Aniello –. Ho informato il Cif a livello comunale, provinciale e regionale, ed è partita la catena dell’accoglienza e della solidarietà: tantissimo hanno fatto anche l’Arcidiocesi e il Comune di Camerino, con quest’ultimo che ha messo a disposizione due casette Sae dove i parenti di Lesya hanno vissuto per quattro mesi per poi trasferirsi all’agriturismo Le Cortine". Nel corso dell’incontro ha preso la parola lo stesso don Marco Gentilucci dell’Arcidiocesi: "Di fronte alla guerra non possiamo fare altro che prendere una posizione, quella dell’accoglienza: pertanto, ci siamo attivati per quello che potevamo mettendo insieme una rete di solidarietà in cui ognuno ha messo ciò che poteva, sia in termini di tempo che di disposizioni economiche – racconta don Marco –. Oggi la voce che più di tutte parla di pace nel mondo è quella di Papa Francesco, ma purtroppo resta una voce inascoltata. La pace però si costruisce proprio grazie a incontri e relazioni come questi".

Alessio Botticelli