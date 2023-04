Il Cif: "La donna come mistero dell’eterno generare"

Si conclude oggi il calendario delle attività per "La giornata internazionale della donna", organizzato dal Cif di Montecassiano con il patrocinio del Comune. Ultimo giorno, infatti, per tentare la fortuna alla pesca di beneficenza e per visitare la mostra di quadri della pittrice Teresita Sgolacchia. "Il Cif nazionale quest’anno ha proposto di valorizzare la donna come mistero dell’eterno generare, nella sua capacità di portarne sempre un segno tangibile, non solo di immagine – spiegano le referenti del Cif di Montecassiano –. La nostra associazione ha sviluppato questa idea con delle relazioni su creatività e leadership al femminile. La professoressa Angela Giustino, docente all’Università Federico II di Napoli e consigliera nazionale Cif ha fatto riflettere con "La creatività femminile-Una sfida epocale", un saggio breve sull’estrema attualità e la necessità di portare avanti temi da sempre cari al mondo femminile come l’ecologia della terra e l’accoglienza. La professoressa Maura Mengoni, docente e ricercatrice di Ingegneria all’Università Politecnica delle Marche, invece, con una presentazione dal titolo "Papaveri o girasoli" ha raccontato, con una metafora, un modo di prendersi il proprio spazio nel mondo spontaneo e personale che si differenzia dall’abitudine radicata ormai nel tempo di adeguarsi a essere".