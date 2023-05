Il ’Cinema a Pennello’ sbarca all’Etna Comics

di Giuliano Forani

Le tavole originali della ’Storia di Paolino’, da sempre gelosamente custodite nel museo ’Cinema a Pennello’ di Montecosaro, su richiesta degli organizzatori, saranno esposte all’Etna Comics di Catania, accanto a quelle del maestro del fumetto Giorgio Cavazzano, "il Raffaello dei disegnatori disneyani", come lo definisce Vincenzo Mollica. L’esposizione in Sicilia sarà inaugurata giovedì e durerà fino a domenica. La Storia di Paolino è raccontata in un fumetto pensato e ideato dallo stesso Mollica e illustrato da Mauro Cicarè, disegnatore civitanovese che ha collaborato, e collabora, con le più importanti riviste nazionali del settore. Lo spunto è stato offerto dalle fantasie di Paolino, cioè Paolo Marinozzi, il bambino che collezionava tutto ciò che lo faceva sognare, il fondatore del museo ’Cinema a Pennello’, che via via ha arricchito nel tempo con manifesti originali disegnati a mano, che pubblicizzavano film ed esaltavano volti e forme delle star. Il tutto condito da citazioni legate al mondo dell’arte e del fumetto, in un immaginario vagare nel mondo, dove i sogni consentono di viaggiare lontano. Mollica, volto noto e caro a tutti, giornalista di lungo corso e biografo che ha raccontato mirabilmente la vita di grandi attori, registi, star e protagonisti dello spettacolo, il critico che di fumetto si occupato anche nella rubrica Rai DoReCiakGulp, lo stesso Vincenzo Mollica, stimolato dai suoi racconti e dalla sua collezione, ha scritto la sceneggiatura di un fumetto dedicato a Marinozzi, quel Paolino che da giovane si immergeva in sogni di affascinanti pin-up delle quali ritagliava le foto che conservava e conserva tuttora gelosamente. Il risultato è racchiuso nel godibilissimo fumetto a lui dedicato, ’Le forbici di Paolino’. Adesso, per la prima volta, le tavole di questa storia lasceranno i pregevoli spazi di palazzo Marinozzi, a Montecosaro, per volare in Sicilia, alle pendici dell’Etna, dove potranno essere ammirate dai tanti visitatori della nota rassegna dedicata al settore. Poi ritorneranno nella sede storica di Montecosaro, in quel museo di ’Cinema a Pennello’, accanto ai costumi di grandi attrici e attori, e ai manifesti delle tante pin-up che lui sognava da bambino. Un Cinema a Pennello che è una realtà culturale unica in Italia e motivo di grande richiamo turistico.