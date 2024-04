Il cinema pasoliniano con Davoli e Braucci

Terzo incontro del progetto "Un corsaro in forma di rosa", martedì alle 17.30 nel cine-teatro Cecchetti di Civitanova con due ospiti di caratura: lo sceneggiatore Maurizio Braucci (Orso d’Argento con "La paranza dei bambini") e l’attore Ninetto Davoli, grande interprete del cinema pasoliniano. Si tratta appunto di un’iniziativa dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini, promossa dall’Iis Da Vinci con Cff, Museo Magma e Esteuropa Ovest, e proposta dal Civitanova Film Festival. Ninetto Davoli, nome d’arte di Giovanni Davoli, è un attore cinematografico e televisivo che negli anni Sessanta fu scoperto da Pasolini. Fu scelto per recitare al fianco di Totò in "Uccellacci e uccellini" e il film ha segnato l’inizio di una collaborazione tra Davoli e il "maestro", durata sino alla scomparsa di quest’ultimo. Negli anni Ottanta e Novanta, Davoli ha poi proseguito tra cinema e televisione. Nel 2015 è stato insignito del Nastro d’argento alla carriera. La rassegna proseguirà martedì 30 aprile, quando verrà proiettato il film "Tempi Moderni".